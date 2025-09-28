Comment débloquer le mode Miroir ? Mario Kart World
Resté caché pendant quelques jours après son lancement, le mode miroir de Mario Kart World est finalement bien une réalité. Si la catégorie 200cc fait bien partie des absents (pour l’instant), les courses inversées existent bel et bien et on connait désormais les conditions pour l’obtenir. Dans ce guide, on vous explique comment débloquer le mode miroir.
Conditions pour débloquer le mode miroir ?
Au lancement, on pensait que le mode miroir n’était pas disponible, comme c’est le cas pour le 200cc. Finalement, celui-ci est bien disponible mais il faut réaliser certaines actions pour l’avoir. Pendant un temps, tout était flou, finalement, on sait maintenant comment faire. On vous détaille les étapes à suivre pour le débloquer.
Voici les conditions pour débloquer le mode miroir :
- Terminer chaque coupe du mode grand prix en 150cc
- Terminer chaque coupe du mode survie en 150cc
- Compléter 10 missions associées aux interrupteurs bleu P en mode balade
- Trouver 10 cases ? en mode balade
- Récupérer 10 médaillons Peach en mode balade
Une fois les conditions réunies, il faut terminer une nouvelle fois la Coupe Spéciale (la dernière débloquée), ce qui vous permettra d’assister à une cinématique, débloquant ce fameux mode miroir.
Comment débloquer le mode balade en miroir ?
Ceci dit, il n’y a pas que les traditionnelles courses que l’on peut débloquer en mode miroir : il est également possible d’inverser le mode balade. Pour cela :
- Rendez-vous au Stade Peach
- Allez tout en haut du Château de Peach, devant le vitrail
- Foncez dedans
Et voilà, le mode balade est « inversé » ! Rien de nouveau mais cela changera peut-être un peu la routine. Et pour d’autres astuces sur le titre, consultez notre guide complet de Mario Kart World.
