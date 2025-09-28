Comment débloquer le mode Miroir ? Mario Kart World

Conditions pour débloquer le mode miroir ?

Au lancement, on pensait que le mode miroir n’était pas disponible, comme c’est le cas pour le 200cc. Finalement, celui-ci est bien disponible mais il faut réaliser certaines actions pour l’avoir. Pendant un temps, tout était flou, finalement, on sait maintenant comment faire. On vous détaille les étapes à suivre pour le débloquer.

Voici les conditions pour débloquer le mode miroir :

Terminer chaque coupe du mode grand prix en 150cc

Terminer chaque coupe du mode survie en 150cc

Compléter 10 missions associées aux interrupteurs bleu P en mode balade

Trouver 10 cases ? en mode balade

Récupérer 10 médaillons Peach en mode balade

Une fois les conditions réunies, il faut terminer une nouvelle fois la Coupe Spéciale (la dernière débloquée), ce qui vous permettra d’assister à une cinématique, débloquant ce fameux mode miroir.

Comment débloquer le mode balade en miroir ?

Ceci dit, il n’y a pas que les traditionnelles courses que l’on peut débloquer en mode miroir : il est également possible d’inverser le mode balade. Pour cela :

Rendez-vous au Stade Peach

Allez tout en haut du Château de Peach, devant le vitrail

Foncez dedans

Et voilà, le mode balade est « inversé » ! Rien de nouveau mais cela changera peut-être un peu la routine. Et pour d’autres astuces sur le titre, consultez notre guide complet de Mario Kart World.