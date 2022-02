Guild Wars 2 : End of Dragons annonce sa date de sortie pour le 28 février prochain

Il n’y a pas si longtemps que ça, on vous parlait de la nouvelle extension de Guild Wars 2 en abordant la preview que l’on a pu réaliser en compagnie des membres de l’équipe Arena Net. Les informations se démultipliant sur cette extension, il est logique que le studio nous dévoile la date de sortie prochaine du futur et troisième DLC du jeu. Rendez-vous donc le 28 février prochain pour découvrir toutes les nouveautés de Guild Wars 2 : End of Dragons.

End of Dragons : quoi de nouveau à Cantha ?

Guild Wars 2 nous emmène cette fois dans la région de Cantha, une terre imprégnée de la magie draconique depuis que le vent de Jade a pétrifié une partie du territoire. Au cœur de ces régions où la nature a repris ses droits, les joueurs pourront toutefois découvrir l’émergence de nouvelles technologies puisant dans la ressource magique particulière des lieux. Les joueurs en découvriront alors plus sur l’histoire et les secrets liés aux dragons ancestraux.

En plus d’offrir ce nouveau cadre particulier à ses joueurs, cette extension apporte d’autres nouveautés au jeu de base. On peut énoncer les nouvelles spécialisations qui sont désormais un rituel à chaque nouvelle extension, mais ce n’est bien évidemment pas tout. Ainsi, End of Dragons annonce l’arrivée de la Tortue de Siège, une nouvelle monture qui peut accueillir plusieurs joueurs sur son dos et qui autorise ces derniers à jouer de concert en se répartissant déplacement et attaque.

De plus, le MMO annonce l’arrivée de la pêche dans son contenu ainsi que des esquifs qui sont des bateaux pouvant accueillir un groupe de joueurs pour se diriger ensemble vers un banc de poissons. Enfin, dans les nouveautés qui ont été révélés, on a désormais l’apparition des Missions d’Attaque qui sont un peu une réponse à l’absence de donjon dans le Monde Vivant du jeu depuis la première extension. Ces dernières offrent des affrontements pouvant se rapprocher de ce que l’on voit en Raid, et offre donc une difficulté relevée sans être insurmontable pour un groupe de joueurs novices.

Toutefois, ce ne sont pas les seuls ajouts du MMO et l’équipe d’Arena Net nous annonce un planning des différentes vidéos qui feront leurs apparitions sur les chaînes Twitch et Youtube du studio. Vous pouvez retrouver le communiqué originel ici, néanmoins on vous résume les étapes et dates ci-dessous :