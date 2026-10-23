Armoires à armes Call of Duty DMZ : quels sont les emplacements des magasins d’armes ?

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Grâce aux opérations de Call of Duty DMZ, vous allez pouvoir mettre la main sur certaines clés ; notamment celle de l’armoire à armes des magasins du village Cheongun et de Songdo Wharf. Dans ce guide, on vous donne leurs emplacements pour que vous puissiez aller utiliser vos clés en toute simplicité.

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Source : ActuGaming

Où trouver le magasin d’armes au nord de Songdo Wharf sur Call of Duty DMZ ?

À l’inverse des autres clés de Call of Duty DMZ, la clé des armoires à armes permet d’ouvrir la porte de deux magasins. Cela dit, dès que vous utilisez la clé, cette dernière est consommée, sauf si vous disposez du trait qui permet de garder les clés utilisées.

À tout le moins, avant d’ouvrir une armoire à armes, vous devez connaître la position des deux magasins d’armes de Hajin. Ainsi, cette partie va principalement concerner le magasin qui se trouve au nord de Songdo Wharf.

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Source : ActuGaming

Alors, allez dans cette partie de Hajin, puis rendez-vous dans le bâtiment qui se trouve à gauche de la station-essence. Une fois dans le bâtiment, descendez les escaliers présents à l’intérieur ou dehors. Néanmoins, ne courez pas tête baissée : vous tomberez nez à nez contre des bots lourdement armés, dont un avec un bouclier balistique.

Éliminez les adversaires, puis fouillez la zone qui regorge déjà de nombreux conteneurs proposant des armes. Ensuite, allez vers l’armoire à armes située au fond à gauche de la pièce pour utiliser votre clé et obtenir du butin de meilleure qualité.

Où trouver le magasin d’armes à l’ouest du village de Cheongun sur Call of Duty DMZ ?

Passons maintenant au magasin d’armes situé à l’ouest du village de Cheongun. Allez en direction du poste de police, puis allez dans le bâtiment qui se trouve à gauche de ce dernier.

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Source : ActuGaming

Prenez les escaliers qui permettent de rejoindre le sous-sol, éliminez les bots présents sur place, puis vous aurez accès à l’ensemble des conteneurs proposant des armes, mais surtout la fameuse armoire qui vous permettra (peut-être) de tomber sur une arme qui vaut largement le détour.

Ces clés valent-elles le coup dans Call of Duty DMZ ?

Absolument ! Dans l’un de ces magasins (Songdo Wharf), on a pu mettre la main sur le Patriot XMR rare et la VEL 46 ultra (dans la fameuse armoire à armes). On ignore si cela était un coup de chance, mais une chose est sûre : on retournera dans ce sous-sol.

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Source : ActuGaming

Si vous avez d’autres questions concernant ce mode de jeu précis, sachez que notre rubrique Guides dispose de quelques guides qui pourront vous être utiles. Sinon, si vous cherchez uniquement à vous informer des dernières nouvelles sur le jeu, sachez que notre rubrique Actualités saura vous délivrer les informations majeures de la licence.

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