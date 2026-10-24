Durée de vie Call of Duty Modern Warfare 4 : combien de temps dure la Campagne ?

Quelle est la durée de vie de la Campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Historiquement, les campagnes de Call of Duty: Modern Warfare 4 n’ont jamais pris beaucoup de temps. Il est toujours question d’une courte durée de vie, mais riche en momentum. Il faut quand même souligner que la base du gameplay des titres de la franchise se trouve dans le multijoueur.

Ainsi, la Campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 demande 8 heures, voire un peu moins selon la façon de jouer ou la difficulté que les joueurs sélectionnent.

Source : Activision

Combien de temps faut-il pour terminer à 100 % la Campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4 ?

Si vous êtes du genre complétionniste, à ramasser tous les intels, ouvrir toutes les caisses jaunes ou autres collectibles, puis à terminer tous les défis liés à la Campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, sachez que la durée de vie s’allonge un peu.

En effet, il est possible de complètement “platiner” le titre en doublant la durée de vie classique. Ainsi, en une quinzaine d’heures, il est possible de venir totalement à bout de la Campagne du jeu.

Pour vous assurer que vous avez tout terminé avec la Campagne de Call of Duty: Modern Warfare 4, il ne faudra pas hésiter à consulter les divers défis dans le menu correspondant pour vous informer de toutes les choses à faire.

Source : Activision

Call of Duty est une franchise qui en plus de proposer une liste de succès/trophées dispose aussi d’une liste indépendante de défis internes. Ces défis vous permettront de débloquer des cosmétiques comme des cartes de visite ou des emblèmes.

Voilà. Vous savez maintenant tout sur la durée de vie globale de Call of Duty: Modern Warfare 4 ! Si vous avez des questions concernant le multijoueur ou le mode DMZ, sachez que nous avons de nombreux guides à vous proposer sur notre rubrique Guides. Sinon, si vous souhaitez être informé des dernières grosses actualités du jeu, on vous conseille d’aller jeter un œil à la rubrique Actualités pour être informé des dernières news.