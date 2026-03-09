Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »

L’effet Streisand a fait son chemin

C’est ce qu’il se passe lorsque l’on est devenu un géant de son média. La réponse du côté de Clair Obscur: Expedition 33 et ses responsables se faisait clairement attendre suite à l’affaire d’abord mentionnée par Olivier Gay, l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur », en déclarant avoir reçu un courrier d’avocat au sujet du titre de son œuvre, lequel posait problème pour l’équipe juridique du jeu montpelliérain.

Le silence du weekend a eu le temps de créer un effet Streisand particulièrement puissant pour l’auteur, qui a en outre reçu beaucoup de soutien en plus d’un pic de commandes de sa BD. Il faut dire que, vue de l’extérieur, la démarche paraissait relativement lunaire lorsque l’on se replonge dans le contexte du litige.

Et en ce lundi 9 mars, c’est toujours via Olivier Gay et ses réseaux sociaux que nous avons eu du nouveau. Il s’attarde encore davantage sur les preuves motivant sa position, en montrant le processus de création et en justifiant l’antériorité de son travail. Il commence son nouveau thread par une petite mise à jour sur cette histoire, ainsi que des remerciements sur ce déferlement de messages visiblement déterminant :

« Pour ceux qui voulaient savoir la suite de cette histoire, les fondateurs du Studio nous ont contacté directement, et j’espère que nous allons trouver une solution qui conviendrait à tout le monde ! En tout cas, je voulais vous remercier, parce que ce tweet a eu une audience incroyable et que sans vous, ça n’aurais sans doute pas tourné de la même manière. Donc merci, c’est grâce à VOUS.

Une réponse qui suscite de nombreuses réactions

La publication a enfin été suivie, quelques minutes plus tard, par le compte officiel de Sandfall Interactive, par le biais du message suivant :

Bonjour tout le monde, on a vu les discussions, merci de nous avoir remonté la situation. On est en contact avec la maison d’édition et Olivier pour trouver une solution juste pour tout le monde.

Une réponse qui a le mérite de démontrer que les choses avancent en coulisses, mais qui n’a pas vraiment convaincu tout le monde. Notamment vis-à-vis de l’expression « une solution juste pour tout le monde », sous-entendant qu’il se joue toujours une question de propriété intellectuelle que le camp de Clair Obscur: Expedition 33 souhaite bel et bien faire valoir un minimum.

Difficile de prédire quelle sorte d’accord à l’amiable pourrait découler de ces discussions, ce que nous vous relaierons une fois celui-ci connu, mais l’hypothèse du malentendu s’éloigne grandement. Et même si l’équipe de développement n’a sans doute pas entièrement la main sur le sujet, la pilule ne passe pas auprès de tout le monde.