Clair Obscur: Expedition 33 : Après l’artbook officiel, Pix’n Love va redistribuer l’édition collector du jeu, mais sous une autre forme

Un collector sans jeu ? Oui et non

Face à l’incroyable succès de Clair Obscur: Expedition 33, nombreuses furent les demandes autour d’un réassort de l’édition Lumière (la Deluxe) et du collector du jeu. Sandfall Interactive les a entendues, au moins pour le collector, et a œuvré pour que celui-ci soit de nouveau disponible. Et ce sera bientôt le cas, avec quelques précisions néanmoins, détaillée au sein de la publication officielle sur les réseaux, annonçant la nouvelle.

Toujours via Laced Records, le collector va connaître une seconde vie sous le nom de « Monolith Set ». Et Pix’n Love, après avoir déclaré distribuer l’artbook officiel, s’occupera de le proposer chez nous. Pour le contenu de cette édition, nous aurons de nouveau droit à tous les bonus physiques, à savoir la boîte à musique Monolithe, un Steelbook, et l’artbook de 48 pages présenté sous la forme d’un journal d’expédition.

En revanche, pas de jeu, ni en physique, ni en dématérialisé, n’est compris, ni les bonus cosmétiques. Pas de panique, un autre pack contiendra le collector ainsi que le jeu en physique, à part. En d’autres termes, nous pourrons acquérir le collector sans jeu à 119,99 €, ou le collector + le jeu mais hors coffret, à 165,00 €.

Les précommandes démarreront demain sur le site officiel de Pix’n Love et se termineront le 12 juin à 17h heure française, avec une mesure anti-scalper limitant le collector à deux exemplaires par commande.