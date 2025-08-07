Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom

La Gamescom menée à la baguette

C’est par une publication sur les réseaux de ce cher Geoff Keighley que l’on apprend cette agréable nouvelle. Le compositeur Lorien Testard et la soprano Alice Duport-Percier seront présents sur la scène de l’Opening Night Live de la Gamescom pour jouer la musique de Clair Obscur : Expedition 33.

Une performance à venir qui symbolise une fois encore l’incroyable renommée dont jouit le RPG tour par tour de Sandfall Interactive. En tant que prétendant au GOTY 2025, voir une telle musique s’exprimer sur la scène d’un événement sur lequel tous les projecteurs seront tournés n’étonne pas, mais le chauvinisme nous apporte une saveur toute particulière.

Évidemment, on ne sait pas encore quels morceaux seront joués, mais on a envie de dire que, de toute façon, on sera charmé. Rendez-vous le mardi 19 août pour assister à la performance live.