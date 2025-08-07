Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

1

Très grande réussite de Clair Obscur : Expedition 33, la musique composée par Lorien Testard a conquis le public. Avec la bande originale en CD et en vinyle ouverte aux précommandes, et après l’annonce d’une présence au concert du prochain ZEvent, l’espoir de pouvoir assister un jour à un véritable spectacle dédié demeure grandement nourri. Ce n’est pas encore pour tout de suite, mais si on pouvait au moins jusqu’ici s’attendre raisonnablement à une présence aux Game Awards en fin d’année, nous apprenons que ce sera déjà le cas à la Gamescom.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 24/04/2025

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Clair Obscur : Expedition 33 sort un nouveau patch permettant de recommencer directement des combats de boss, parmi d’autres ajustements

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur : Expedition 33 sort un nouveau patch permettant de recommencer directement des combats de boss, parmi d’autres ajustements

La bande-son de Clair Obscur: Expedition 33 arrive en vinyle, voici où la précommander

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La bande-son de Clair Obscur: Expedition 33 arrive en vinyle, voici où la précommander

Clair Obscur: Expedition 33 impressionne Neil Druckmann, le co-créateur de The Last of Us

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 impressionne Neil Druckmann, le co-créateur de The Last of Us

[MAJ] Square Enix a bien noté le succès de Clair Obscur: Expedition 33 et promet de continuer à produire des RPG au tour par tour

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : [MAJ] Square Enix a bien noté le succès de Clair Obscur: Expedition 33 et promet de continuer à produire des RPG au tour par tour
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox stoppe officiellement Contraband, pour ne pas dire annuler, OD est quant à lui toujours en vie
Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur : Expedition 33 : Alice Duport-Percier et Lorien Testard assureront une performance musicale à la soirée d’ouverture de la Gamescom
Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Sony : Lin Tao, directrice financière, soutient la politique jeu service et confirme l’intégration de Bungie aux PlayStation Studios
2XKO : nos premières impressions sur le jeu de combat signé Riot Games
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : nos premières impressions sur le jeu de combat signé Riot Games
Nintendo Indie World : Le résumé complet des annonces du 7 août
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Indie World : Le résumé complet des annonces du 7 août
Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Toutes les nouveautés de la nouvelle saison piquante du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Toutes les nouveautés de la nouvelle saison piquante du Battle Royale
La PlayStation 5 dépasse le cap des 80 millions de consoles vendues
ps5
playstation vr
ps4
playstation vr 2
Image d\'illustration pour l\'article : La PlayStation 5 dépasse le cap des 80 millions de consoles vendues
Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Voici la nouvelle île où s’affronteront insectes et… Power Rangers
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Voici la nouvelle île où s’affronteront insectes et… Power Rangers
Fortnite : Sortez les insecticides et vos meilleurs costumes colorés pour accueillir le Chapitre 6 Saison 4 du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : Sortez les insecticides et vos meilleurs costumes colorés pour accueillir le Chapitre 6 Saison 4 du Battle Royale
RedOctane Games signe le retour d’un nom culte du jeu de rythme, avec d’anciens développeurs ayant travaillé sur Guitar Hero
Image d\'illustration pour l\'article : RedOctane Games signe le retour d’un nom culte du jeu de rythme, avec d’anciens développeurs ayant travaillé sur Guitar Hero
Hell is Us rend disponible dès maintenant et gratuitement un comic book numérique faisant office de préquelle
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hell is Us rend disponible dès maintenant et gratuitement un comic book numérique faisant office de préquelle
Le FPS cyberpunk Metal Eden sortira finalement le 2 septembre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le FPS cyberpunk Metal Eden sortira finalement le 2 septembre
Smilegate et Absurd Ventures préparent un open-world AAA dans l’univers de A Better Paradise
Image d\'illustration pour l\'article : Smilegate et Absurd Ventures préparent un open-world AAA dans l’univers de A Better Paradise
Légendes Pokémon Z-A : Histoire, gameplay, univers… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du prochain jeu de la franchise Pokémon
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z-A : Histoire, gameplay, univers… Voici tout ce qu’il faut savoir à propos du prochain jeu de la franchise Pokémon
Mirage : Miracle Quest, un RPG français inspiré des magical girls, se dévoile via une première bande-annonce
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Mirage : Miracle Quest, un RPG français inspiré des magical girls, se dévoile via une première bande-annonce
Genshin Impact fermera définitivement ses portes le 8 avril 2026 sur PlayStation 4 et sera retiré du Store en septembre
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact fermera définitivement ses portes le 8 avril 2026 sur PlayStation 4 et sera retiré du Store en septembre
Suikoden Star Leap présente son système de combat et intégrera une localisation française, l’animé Suikoden arrive en 2026
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Suikoden Star Leap présente son système de combat et intégrera une localisation française, l’animé Suikoden arrive en 2026
EA Sports FC 26 : Nous y avons joué, la licence d’EA veut-elle frapper un grand coup cette année ?
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 : Nous y avons joué, la licence d’EA veut-elle frapper un grand coup cette année ?
Hell is Us : Après avoir été disponible en juin dernier, la démo revient sur PC et consoles le 12 août
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hell is Us : Après avoir été disponible en juin dernier, la démo revient sur PC et consoles le 12 août
Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des étoiles filantes nous détaille son contenu inédit
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des étoiles filantes nous détaille son contenu inédit
Xbox Game Pass : Assassin’s Creed Mirage et Citizen Sleeper 2 mènent la nouvelle fournée de l’abonnement
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Assassin’s Creed Mirage et Citizen Sleeper 2 mènent la nouvelle fournée de l’abonnement
Nintendo annonce qu’un nouvel Indie World sera diffusé ce jeudi 7 août
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo annonce qu’un nouvel Indie World sera diffusé ce jeudi 7 août
Marvel Tōkon: Fighting Souls – Nous avons testé la démo de l’EVO 2025, premier avis
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Tōkon: Fighting Souls – Nous avons testé la démo de l’EVO 2025, premier avis
Silent Hill f perpétuera la tradition des fins multiples, avec un New Game Plus porteur de nouveautés
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill f perpétuera la tradition des fins multiples, avec un New Game Plus porteur de nouveautés