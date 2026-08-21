Chronoscript: The Endless End vous laisse explorer quelques pages de son livre dans une démo

Plongée dans l’incipit

Chronoscript: The Endless End n’est peut-être pas le premier jeu d’aventure en 2D qui nous permet de traverser des niveaux qui sont en réalité les pages d’un livre, mais il faut bien avouer que le concept est toujours intéressant. Vous incarnerez ici un éditeur coincé dans un gros bouquin qui lui veut visiblement du mal, avec un mélange 2D et 3D pour mieux nous faire comprendre à quel point on est tout petit ici.

Si vous souhaitez essayer Chronoscript: The Endless End, c’est désormais possible étant donné qu’une démo est maintenant disponible sur Steam. Vous pourrez y découvrir le tout début du jeu, même si l’équipe de développement prévient que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore implémentées, comme la présence de plusieurs niveaux de difficulté, certains réglages graphiques, ou encore une prise en charge complète du clavier et de la souris. Vous aurez au moins un petit aperçu de ce que le jeu aura à offrir, afin de voir si cette direction artistique pour le moins chargée fonctionne finalement bien, ou s’il aurait fallu rendre le tout un poil plus lisible.

Chronoscript: The Endless End devrait sortir dans le courant de cette année sur PC et PS5.