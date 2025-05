Chrono Odyssey : La bêta fermée du MMORPG coréen va se lancer sur PC en juin prochain

Les inscriptions sont ouvertes sur Steam

C’est donc tout bientôt qu’il sera possible de vivre un aperçu clavier en main de Chrono Odyssey, un MMORPG ambitieux sous Unreal Engine 5, qui a toujours veillé à nous en mettre plein la vue. Le trailer qui accompagne l’annonce de la bêta pour juin reste justement dans cet objectif.

Toutefois, et à l’image de Nexon et son action-RPG Vindictus plus tôt dans la journée, Chrono Odyssey nous fait uniquement l’étalage d’une grande cinématique. C’est très impressionnant, ça replace l’ambiance cauchemardesque du monde de Setera, de quoi nous teaser pour la bêta. Mais pas de gameplay cette fois.

On rappelle que le MMO nous fera incarner un membre de la Sentinelle, dans une quête visant à percer des mystères s’étalant entre différentes époques de l’Histoire. Le titre se focalise sur un système de combat teinté de mécaniques de manipulation temporelles, et donc aussi sur une composante technique et visuelle qui se veut à la pointe.

Les inscriptions dans le but de participer à la bêta fermée sont ouvertes sur la page Steam du jeu. Chrono Odyssey est attendu sur PS5, Xbox Series, et PC via Steam à une date inconnue.