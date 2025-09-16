Chez Sony, le format du physique est de plus en plus en déclin

De 6% à 3% en 5 ans

Dans un nouveau rapport qui fait le point sur l’ensemble de ses services (pas que le jeu vidéo), Sony a publié un graphique qui n’aura pas manqué de faire parler. On y voit les pourcentages des revenus enregistrés par PlayStation sur la dernière année fiscale, et on remarquera tout de suite que les ventes de jeux physiques ne représentent que 3% des revenus globaux pour le groupe, contre 20% pour les ventes numériques. Un chiffre qui est cependant à mettre en perspective.

L’analyste Daniel Ahmad apporte une précision qui a son importance en indiquant que dans ces 3%, seuls les jeux first party (ceux des PlayStation Studios) sont comptés intégralement ici. Comprenez par là que pour une vente physique d’un jeu PlayStation Studios, 100% des revenus sont ici intégrés au calcul, tandis que les ventes d’un jeu d’éditeur tiers ne le sont pas, Sony prenant uniquement en compte les royalties. Ce qui n’est pas vrai pour le calcul des jeux en édition numérique, où 100% des revenus est calculé, que ce soit pour un jeu PlayStation Studios ou pour un jeu d’éditeur tiers.

Si le ratio des revenus de ventes physiques et de ventes numériques est biaisé à cause de cela, force est de constater que le marché physique est en baisse depuis quelques années. Kotaku a ressorti le même bilan effectué en 2020 pour constater que la part des revenus physique était doublée à l’époque (6%), signe que ce marché est en déclin. Il représente encore beaucoup d’argent, mais il ne faut pas s’étonner de voir le constructeur accorder moins d’importance à ce format.