Cyberpunk 2077 : Le patch 1.2 est enfin disponible sur PC et consoles

CD Projekt Red a rencontré de nombreux soucis pour sortir ce nouveau patch 1.2 pour Cyberpunk 2077, mais ça y est, il est enfin là. Attendue par beaucoup pour corriger les multiples problèmes du jeu, cette mise à jour arrive dès aujourd’hui sur PC et sur consoles, en attendant une sortie prochaine sur Stadia.

Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 is now live on PC and consoles! A version for Stadia will follow later this week.

The list of changes for this update is available here: https://t.co/gbDIp90CXG pic.twitter.com/gt64a8DPzW

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 29, 2021