La bande-son de The Witcher 3 sera célébrée dans une série de concerts à travers le monde

Avec The Witcher 4 qui occupe l’actualité, on en oublierait presque le fait que The Witcher 3 fêtera tout prochainement ses 10 ans d’existence. Le temps passe vite, mais les souvenirs sont impérissables et aujourd’hui encore, le titre de CD Projekt Red compte un nombre de joueuses et de joueurs actifs très importants. Dès qu’il s’agit de The Witcher 3, le public répond présent, alors CD Projekt Red a décidé de célébrer la dixième bougie du jeu avec un événement très spécial.