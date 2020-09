The Witcher 3 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X en 2021

Si Cyberpunk 2077 occupe déjà bien CD Projekt Red, le studio compte tout de même offrir un petit cadeau pour les fans de The Witcher 3. On apprend aujourd’hui que le jeu sera lui aussi disponible sur les consoles de nouvelle génération dès l’année prochaine.

Geralt sera plus beau que jamais

CD Projekt Red a donc annoncé que The Witcher 3 arrivera dans son édition complète (avec tous les DLC et extensions) sur PS5 et Xbox Series X dès 2021. Ces versions permettront d’implémenter de nombreuses améliorations visuelles, notamment avec le ray-tracing, et des temps de chargement réduits.

Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 et Xbox One, la mise à niveau sera gratuite sur PS5 et Xbox Series X. Les joueurs PC pourront aussi profiter de cette mise à niveau gratuite.