The Witcher : Monster Slayer, un jeu en réalité augmentée, se la joue Pokémon Go

Avec la popularité de la série de Netflix et à la trilogie de CD Projekt, la licence The Witcher a plus que jamais le vent en poupe. Et même si le studio polonais compte nous faire plonger dans un autre monde en fin d’année avec Cyberpunk 2077, les joueurs pourront bientôt retrouver l’univers du sorceleur sur leur mobile avec The Witcher : Monster Slayer.

La chasse sauvage est ouverte

Le titre se basera sur la réalité augmentée façon Pokémon Go. Comme dans ce dernier, la chasse sera au coeur du jeu, mais au sens propre du terme. Pas question d’aller devenir ami avec les bêtes que vous croiserez, il faudra plutôt les éviscérer avec votre épée pour débarrasser les rues de ces monstres.

Comme un véritable sorceleur, il faudra bien vous préparer pour chaque combat, en concoctant des potions, des pièges et des bombes pour venir à bout de vos adversaires. La météo aura une grande importance ainsi que l’heure de la journée. Reste maintenant à voir comment se dérouleront les affrontements.

The Witcher : Monster Slayer devrait arriver prochainement sur Android et iOS.