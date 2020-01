Captain Tsubasa: Rise of New Champions montre du gameplay

Annoncé en grandes pompes la semaine dernière, Captain Tsubasa: Rise of New Champions a ravi les fans de Captain Tsubasa avec un premier trailer relativement prometteur. Aujourd’hui, Bandai Namco nous offre un premier extrait de gameplay, qui met en avant les équipes emblématiques de Nankatsu et de Toho.

Tsubasa Ozora vs Kojiro Hyuga

Contrairement à ce que montrait la première vidéo, il sera bien possible de jouer avec les équipes locales des champions en herbe, afin de récréer les matchs mythiques de la série, comme le classico Nankatsu vs Toho.

L’équipe de Tsubasa et celle de Hyuga s’affrontent ici dans un extrait de gameplay, où l’on peut voir certaines mécaniques du titre comme le « système V Zone », qui permettra de renforcer le mental de l’équipe (et donc leur chance d’intercepter des balles etc.) au fur et à mesure de vos dribbles réussis.

En plus de cela, chaque personnage disposera de ses propres techniques spéciales (comme le fameux tir du Tigre) qu’il pourra enclencher si sa « jauge d’esprit » est suffisamment haute.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera disponible courant 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes.