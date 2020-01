Bandai Namco a l’habitude de nous abreuver d’adaptations de manga ces derniers temps, mais leur prochain titre en surprendra certainement plus d’un. L’éditeur nous annonce qu’une nouvelle adaptation de Captain Tsubasa arrivera bientôt sur consoles, intitulée Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Un jeu de foot très arcade

Cela faisait un moment que Tsubasa et ses coéquipiers n’avaient pas foulé le gazon des consoles, mais Rise of New Champions compte bien changer la donne. Ce jeu de football orienté action nous proposera d’incarner les jeunes champions durant le championnat mondial junior si l’on en croit ces premières images, où tous les plus grands rivaux et coéquipiers de Tsubasa sont réunis sous le maillot du Japon.

Les fans seront probablement ravis de voir que le rendu visuel semble très satisfaisant, en plus de retrouver toutes les techniques phares de chaque personnage. On peut voir dans ce premier trailer un extrait de gameplay qui nous montre que le titre sera très orienté arcade et que les matchs se dérouleront en temps réel. Plusieurs personnages sont déjà confirmés avec cette vidéo, comme Tsubasa, Hyuga, Wakabayashi ou encore Misaki.

Cerise sur le gâteau, il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de découvrir le jeu, puisque Captain Tsubasa: Rise of New Champions est prévu pour cette année 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. On espère également avoir prochainement des nouvelles de Captain Tsubasa Plus, le Pokémon Go-like tiré de la licence.