Officialisé il y a quelques jours, Captain Tsubasa: Rise of New Champions refait parler de lui avec quelques détails supplémentaires. On peut par exemple découvrir la jaquette officielle du soft pour ses versions consoles mais également quelques images en plus. Les précommandes sont également ouvertes.

Réserver son Captain Tsubasa, c’est maintenant

Vous pouvez donc précommander et réserver votre exemplaire de Captain Tsubasa: Rise of New Champions dès maintenant. Différents revendeurs viennent d’ouvrir leurs réservations et vous pouvez donc l’acheter dès maintenant. Rappelons qu’il s’agit d’un jeu de foot complètement axé arcade où l’on y retrouvera les personnages iconiques de la série Olive et Tom.

On notera une offre intéressante sur la Fnac : si vous faites partie des membres adhérents, vous avez 10€ offerts sur votre carte, ce qui, évidemment, n’est pas négligeable. Bien sûr, précommande oblige, le prix s’ajustera en fonction d’ici la sortie, vu qu’il n’arrivera pas au tarif indiqué par les marchands actuellement.

On en profite pour vous partager les jaquettes officielles, qui reprennent l’illustration principale du jeu. Classe, avec le logo et le héros que l’on connait si bien qui effectue une frappe puissante. Quelques images de gameplay peuvent être également visualisées un peu plus bas.