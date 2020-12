Captain Tsubasa : Rise of New Champions date sa mise à jour

Bandai Namco et Tamsoft viennent de dater et dévoiler la mise à jour 1.10 de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, mise à jour suivie de DLC dont vous pouvez voir les détails par ici.

Deux journées riches en nouveautés

En plus d’ajouter très prochainement -le 3 décembre précisément- trois personnages que sont Stefan Levin, Singprasert Bunnaak et Ricardo Espadas, Captain Tsubasa : Rise of New Champions obtient une mise à jour 1.10 qui sera disponible dès demain.

La mise à jour vous propose le premier scénario additionnel, nommé « Nouveaux Héros ». Le tout mettra l’accent sur le collège Otomo de Shizuoaka dont le capitaine se prénomme Urabé. Il sera proposé un mode « Assist » pour celles et ceux voulant profiter pleinement de « L’épisode de Tsubasa » sans vouloir try-hard ainsi que plusieurs équilibrages.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est disponible sur PlayStation 4, PC et Switch.