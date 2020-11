Captain Tsubasa: Rise of New Champions présente 3 personnages du Character Pass

Sorti le 28 août dernier, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ne cesse de ravir les fans de l’oeuvre culte de Yoichi Takahashi avec sa mise en scène spectaculaire et sa patte graphique fidèle aux animés. Généreux dans son fan service le jeu de Tamsoft a su conquérir le coeur de nombreux fans qui ont rapidement répondus présent, en atteste les premiers chiffres de ventes un mois après la sortie du jeu.

Comme l’avait annoncé Bandai Namco en septembre dernier par le biais de sa roadmap, du contenu sortira progressivement jusqu’au printemps 2021.

Du nouveau sur les terrains

Le premier lot de nouveaux personnages compris dans le Character Pass sera disponible début décembre et regroupera 3 personnages que les fans les plus fidèles seront en mesure de reconnaitre. Vendu au prix de 24,99€, le Character Pass de Captain Tsubasa: Rise of New Champions comprend un total de 9 joueurs supplémentaires qui seront fournis par lot de 3 au fil des prochains mois.

Cette semaine, on retrouve donc :

Stefan Lévine (MT) , milieu de terrain honoraire suèdois, c’est un meneur polyvalent et rapide qui mettra à mal les défenses adverses. Il dispose de la technique Feinte de l’Aurore qui améliore la technique lorsque que vous passez un adversaire.

, milieu de terrain honoraire suèdois, c’est un meneur polyvalent et rapide qui mettra à mal les défenses adverses. Il dispose de la technique Feinte de l’Aurore qui améliore la technique lorsque que vous passez un adversaire. Singprasert Bunnaak (DEF) , défenseur de la sélection junior thaïlandaise dont les compétences s’inspirent du muay-thaï. Pour lui le football est un art martial, c’est pourquoi il a endurci son corps grâce au muay-thaï. Il possède les techniques Dribble Muay-thaï et Blocage Tenace. Ce puissant défenseur peut réduire le niveau de compétence de l’adversaire d’un violent tacle et d’un blocage.

, défenseur de la sélection junior thaïlandaise dont les compétences s’inspirent du muay-thaï. Pour lui le football est un art martial, c’est pourquoi il a endurci son corps grâce au muay-thaï. Il possède les techniques Dribble Muay-thaï et Blocage Tenace. Ce puissant défenseur peut réduire le niveau de compétence de l’adversaire d’un violent tacle et d’un blocage. Ricardo Espadas (G), gardien de la sélection junior mexicaine. Malgré sa petite taille c’est un gardien de but vif et agile capable de passer en attaque. Ses techniques et compétences Gardien Miraculeux et Tir Feinté lui permettent de développer ses compétences de contre-attaque et de se projeter en attaque en améliorant son statut.

Fort d’un contenu déjà généreux et plébiscité par les joueurs, sachez également qu’au début de l’année 2021 le mode Event Match fera son apparition dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions par le biais d’une mise à jour gratuite, en attendant la venue des derniers lots de personnages et d’autres contenus additionnels. Adaptation réussie mais pas exempt de défauts, n’hésitez pas à vous faire un avis en lisant notre test.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est actuellement disponible sur PlayStation 4, PC et Nintendo Switch.