Captain Tsubasa: Rise of New Champions s’offre une démo sur PS4 et Switch

Plus d’un mois après avoir déployé une grosse mise à jour de contenu, Captain Tsubasa: Rise of New Champions se laisse approcher gratuitement via une démo disponible dès maintenant sur PlayStation 4 et Switch.

En promo sur le PS Store jusqu’au 20 janvier

Une démo de #CaptainTsubasa: Rise of New Champions est maintenant disponible sur Nintendo Switch et PS4 (jouable également sur PS5). Essayez gratuitement le tutoriel et le mode versus hors ligne avec 4 équipes différentes ! ⚽🏃‍♂️ pic.twitter.com/Z7HrW3skox — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) January 13, 2021

Comme l’indique le compte Twitter français officiel de Bandai Namco, cette démo vous donne accès au tutoriel ainsi qu’au mode Versus dans lequel vous pouvez jouer des matchs avec quatre équipes : Nankatsu (Tsubasa Ozora), Toho Academy (Kojiro Hyuga), Furano (Hikaru Matsuyama) et Musashi (Jun Misugi).

Notez que, jusqu’au 20 janvier, le titre est tarifé à 35,99€ dans son édition standard et à 55,99€ dans sa version Deluxe (contre 59,99€ et 79,99€ habituellement) uniquement sur le PS Store.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est disponible sur PC, PlayStation 4 et Switch.