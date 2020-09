Captain Tsubasa: Rise of New Champions passe la barre des 500 000 ventes

Sorti depuis moins d’un moins, Captain Tsubasa: Rise of New Champions a visiblement trouvé preneur. Les fans de Tsubasa et des autres graines de champions sont nombreux, ce qui se voit sur les premiers chiffres de ventes du jeu, tout juste dévoilés par Bandai Namco.

Un beau score et la mise à jour 1.02 détaillée

Captain Tsubasa: Rise of New Champions s’est donc vendu à 500 000 exemplaires à travers le monde depuis sa sortie, le 28 août dernier. Ce résultat combine les ventes physiques et les ventes dématérialisées du jeu.

Un joli score pour une licence qui n’avait pas eu droit à une grosse adaptation comme celle-ci depuis une dizaine d’année. Fort de ce succès, Bandai Namco ne compte pas laisser le jeu de côté et détaille déjà la mise à jour 1.02 qui corrigera et ajoutera les éléments suivants :

Difficultée ajustée dans le mode Histoire Tsubasa pour les matchs contre Otomo et Hanawa

Macthmaking améliorée et coût des joueurs réajusté

Ajout d’une fonction qui permet d’afficher les conditions de réussite des événements annexes lors d’un match

Une notification « News » sera présente

Nouveau magasin appelé « CC Shop » qui contient des des objets d’entrainements

Des défis en lignes ajoutés et des bonus de connexion pour gagner des pièces en plus

Divers bugs corrigés et des ajustements supplémentaires

Cette mise à jour arrivera à la fin du mois sur PS4, et au milieu du mois d’octobre pour les joueurs PC et Switch. Le jeu profitera du Tokyo Game Show pour faire reparler de lui. Si vous souhaitez en savoir plus sur Captain Tsubasa: Rise of New Champions, n’hésitez pas à consulter notre test.