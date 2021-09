Call of Duty Vanguard fait déjà face à des tricheurs dans sa bêta

Eh bien, il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que les tricheurs migrent de Warzone et de Call of Duty Black Ops: Cold War vers Call of Duty Vanguard. Alors même que le jeu n’est pas encore sorti et qu’Activision a lancé sa grande chasse aux tricheurs (tout en étant très occupé du côté des tribunaux avec des enquêtes en cours qui s’accumulent), les tricheurs s’invitent déjà dans la bêta du jeu.

L’histoire se répète

Hackers have arrived on the Vanguard Beta 👍 pic.twitter.com/zJs1q4xAUW — CDL Intel (@INTELCallofDuty) September 18, 2021

Malgré les grands changements promis et un message pour faire peur aux tricheurs, ces derniers étaient visiblement au rendez-vous de la bêta de Call of Duty Vanguard, terminée hier suite à un prolongement de celle-ci.

C’est en tout cas ce que rapporte le compte CDL Intel sur Twitter, relayé par IGN, qui montre une vidéo d’un tricheur en pleine action lors de la bêta.

Hackers on #Vanguard BETA 🤣 actually just funny now tbh (and expected) pic.twitter.com/F44M3f5LhZ — Dabzsy (@dabszy) September 19, 2021

Un autre exemple est rapporté par Dabzsy ou encore Wicked Good Gaming, qui montrent les tricheurs seront encore nombreux dans Call of Duty Vanguard si les différents studios travaillant sur le jeu ne trouvent pas rapidement de vraies solutions, comme cela est promis depuis quelques mois maintenant.

The Vanguard hacking TikToks have started 😂 pic.twitter.com/znF69kOtmX — Wicked Good Gaming (@WickedGoodGames) September 20, 2021

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.