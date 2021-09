Call of Duty : Les tricheurs sont prévenus, de nouvelles vagues de bans et l’anti-cheat sont en approche

Call of Duty et les tricheurs, c’est une histoire qui dure, et depuis bien trop longtemps pour la communauté. Alors que de nombreuses personnes ne prennent plus de plaisir en jeu face aux tricheurs trop nombreux, surtout sur Call of Duty Warzone, Raven Software avait indiqué qu’une vague de bans avait eu lieu récemment, provoquant le renvoi de 50 000 tricheurs. Un effort qui va se poursuivre dans les prochains jours.

This is not a drill: If you cheat, we are coming for you 🎯

Banwaves are ongoing, and PC anti-cheat is arriving in #Warzone later this year. pic.twitter.com/EUXc3COCIn

— Call of Duty (@CallofDuty) August 31, 2021