Calendrier des sorties jeux vidéo décembre 2022

Comme à chaque période de fin d’année, les sorties s’enchaînent. Après le marathon septembre, octobre et novembre bien rempli, on entame un mois de décembre 2022 logiquement plus léger, et surtout condensé dans ces premiers jours. Cela ne l’empêche pas d’avoir quelques sorties notables, avec du survival-horror, le retour d’une franchise de jeux de course emblématique et d’autres dates à noter. On fait le point sur toutes les sorties jeux vidéo de décembre 2022 sur PC et consoles.

Les sorties à retenir en décembre 2022

Vous en avez l’habitude, avant de vous proposer un listing exhaustif de tout ce qui arrive dans les prochaines semaines, on vous centralise d’abord les grosses sorties en vidéo. Dans celle-ci, on vous partage une sélection des noms à retenir, avec bien sûr, le retour de Need for Speed et son épisode Unbound, ou encore The Callisto Protocol, qui s’annonce comme un vrai successeur spirituel à Dead Space. On n’oublie pas non plus Marvel’s Midnight Suns et bien d’autres.

Les jeux de décembre 2022

Voici maintenant tous les futurs jeux à venir dans les prochains jours, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de décembre 2022 sur notre nouvelle page dédiée.

1er décembre

2 décembre

4 décembre

Goonya Monster (PC, PS5, Switch)

5 décembre

Swordship (PC, PS4, PS5, Switch)

Paper Cut Mansion (PS4, PS5, Switch)

6 décembre

7 décembre

8 décembre

9 décembre

Dragon Quest Treasures (Switch)

Choo-Choo Charles (PC)

Afterglitch (PC, Xbox One, Xbox Series)

12 décembre

Wavetale (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

13 décembre

14 décembre

15 décembre

Blacktail (PC, PS5, Xbox Series)

Aka (PC, Switch)

16 décembre

Resident Evil 7 (Switch en Cloud)

Cygnus Enterprises (PC)

Aery – Path of Corruption (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch)

22 décembre

Naraka: Bladepoint (Xbox One)

Valkyrie Profile: Lenneth (PS4, PS5)

Blue Prince (PC)

