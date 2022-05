Sword of the Vagrant

The Vagrant est un action-RPG en 2D développé par O.T.K Games et édité par SakuraGame. Prenant place dans le monde fantastique de Mythrilia, le joueur ou la joueuse suit l'histoire de Vivian, une vagabonde cherchant à découvrir la vérité sur sa lignée et son secret le plus sombre. En juin 2022, un portage consoles édité par Rainy Frog sort sous le nom Sword of the Vagrant.