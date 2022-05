The Outbound Ghost

The Outbound Ghost est un jeu d'aventure RPG développé par Conradical Games et édité par Digerati. Dans un style rappelant les aventures papier d'un certain plombier, on incarne un fantôme de la ville d'Outbound qui veut atteindre l'au-delà. Pour cela, il doit réparer la chose qu'il regrette, ce qui n'est pas simple quand on a perdu la mémoire. En attendant de retrouver ses souvenirs, il décide donc d'aider les autres personnages hauts-en-couleur dans leurs quêtes respectives. En plus de l'exploration et des énigmes, on retrouve des combats au tour par tour qui utilisent les aspects de la personnalité du héros comme équipe et demandent un bon sens du rythme.