Blacktail

Blacktail est un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert à la première personne développé et édité par le studio The Parasight. Inspiré des contes slaves, le joueur ou la joueuse incarne une version jeune de la célèbre Baba Yaga âgée de seulement 16 ans. Exilée de son village pour sorcellerie, celle-ci doit partir à la chasse aux esprits dans le but de retrouver la mémoire tout en affrontant avec son arc les ennemis qui tenteront de mettre prématurément fin à son périple. Au cours de votre voyage, vous aurez la possibilité d'effectuer des choix moraux qui auront des conséquences sur les compétences du personnage ainsi que le destin du monde qui l'entoure. Sera t-elle la gardienne bienfaisante de la forêt ou le monstre de nos pires cauchemars ?