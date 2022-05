Paper Cut Mansion

Paper Cut Mansion est un rogue-lite horrifique développé par Space Lizard Studio et édité par Thunderful Games. Prenant place dans univers basé sur une direction artistique entièrement en paper craft et inspiré des œuvres classiques des années 80 et 90 de Tim Burton et Jim Henson, les joueurs et les joueuses suivent l'aventure de Toby, un détective de la police se réveillant sur la route menant à un vieux manoir dont il va chercher à percer tous les secrets.