Divine Knockout

Divine Knockout (DKO) est un jeu de combat 3D multijoueur développé par Red Beard Games et édité par Hi-Rez Studios. Inspiré des jeux de baston en 2D, Divine Knockout propose des combats à la troisième personne entre plusieurs divinités comme le Roi Arthur ou bien Thor. Le but est d'éjecter ses adversaires dans différentes arènes aux mécanismes variées. Le propose des matchs en 3vs3, 2vs2 et 1vs1. Des cosmétiques sont également proposés afin de personnaliser votre divinité.