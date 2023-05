Broken Ranks : Découvrez ce MMO free-to-play avec ce code promo exclusif

De nombreux avantages pour vous lancer dans ce MMO inspiré des plus grands RPG

Broken Ranks est un MMORPG en free to play développé par le studio polonais Whitemoon. C’est-à-dire qu’il est gratuit au téléchargement, donc tout à fait jouable dès maintenant. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois sur le site et ils ont été cette fois-ci un partenaire de valeur pour notre évènement dédié aux jeux vidéos francophones : l’AG French Direct.

Puisque bien que polonais, le studio a bien traduit son jeu en français et veut toucher un public francophone. Le jeu est sorti depuis plus d’un an sur PC via son launcher et prévoit toujours de sortir sur Steam ainsi que sur mobiles via iOS et Android. N’hésitez pas à consulter le site officiel du jeu pour plus d’informations. Régulièrement mis à jour, notamment pendant la période de pâques, le titre nous avait fait forte impression. C’est pourquoi nous avions naturellement accepté ce partenaire.

Un code exclusif ActuGaming pour une durée limitée

Découvrez ce MMO free-to-play avec ce code promo exclusif « ActuGaming ». Vous pouvez aussi profiter du code en vous inscrivant directement avec ce lien. Vous bénéficierez ainsi de 7 jours premium sur le jeu. Cela vous donnera accès à divers bonus comme un boost d’EXP, de gain d’or, plus d’espace dans votre inventaire et d’autres avantages. Profitez-en vite car l’offre est disponible jusqu’au 23 mai prochain.

On en profite pour les remercier chaleureusement de leur soutien pour cet évènement qui nous tient à cœur. C’est en grande partie grâce à ce partenariat que nous avons pu concrétiser certains aspects de cet AG French Direct. N’oublions pas qu’une page Steam avec une 20aine de démos jouables est en ligne.

Un MMO old-school et gratuit au téléchargement

Nous vous renvoyons vers notre article présentant le jeu sous toutes ses coutures, mais sachez qu’il s’agit d’un MMO proposant des combats au tour par tour, un système qui, à lui seul, le démarque de tous les autres. Une formule de cRPG éprouvée, nostalgique et old-school, enrichie par la dimension MMO et un système de combat tactique similaire à celui des jeux Heroes of Might & Magic. Le jeu utilise une vue isométrique rappelant des titres classiques et populaires comme Baldur’s Gate. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le voir, mettez vos lunettes nostalgiques en regardant ce trailer :

Broken Ranks est un endroit qui ne pardonne pas la faiblesse. Les terres où les humains ont sculpté leurs enclaves dans la nature sauvage sont régies par les lois impitoyables de l’histoire et de la politique. Devenez un Taernien qui a été contraint de quitter sa patrie en raison de l’invasion par les hordes d’Utoriens. Découvrez plus sur l’histoire de votre personnage et façonnez leur avenir en modifiant le destin de la lutte pour la liberté des Taerniens.