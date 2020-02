Borderlands : le film se trouve un réalisateur avec Eli Roth

On attendait des nouvelles du film Borderlands depuis l’été dernier et les choses semblent se préciser. On espère que cela ira un peu plus vite que pour le film Uncharted. Le succès surprise de Sonic a peut-être poussé le studio Lionsgate a accélérer le processus.

Au moins il est dans le ton Borderlands

C’est donc (pour le moment) Eli Roth qui se chargera de la réalisation de l’adaptation. Un choix judicieux pour l’homme qui s’est fait connaître pour ses films horrifiques et violents tels que les Hostel. Il sera épaulé au scénario par Craig Mazin qui a récemment brillé avec sa mini-série Chernobyl après quelques années passés à faire les suites de Scary Movie et de Very Bad Trip.

Gearbox et son patron gênant Randy Pitchford participeront à ce projet survendu par Roth. Il déclare en effet qu’il ne pourrait pas trouver meilleur script, meilleur équipe ou meilleur studio. Il pense déjà que le film deviendra un classique qui parviendra à ravir les fans tout comme le public plus général.

Randy Pitchford, qui a posté le magnifique montage d’illustration de cet article, promet de nouvelles informations dès la semaine prochaine. En effet, Gearbox tiendra une présentation le 27 février à l’occasion de la PAX East (puisqu’ils n’annulent pas eux). On suppose que ce sera également le moment d’en savoir plus sur le prochain DLC de Borderlands 3.

On ne sait pas si le synopsis de l’an dernier sera conservé mais rappelons-le au cas où. Le film devait se centrer sur Lilith libérée d’une prison d’Atlas par le PDG afin qu’elle retrouve sa fille Tiny Tina sur la planète. Dans ce but, elle allait s’allier à Krieg, devenu garde du corps de Tina, Claptrap ainsi que d’autres chasseurs de l’Arche (notez au passage l’absence d’Arche dans l’histoire).