Sony annule sa venue à la PAX East à cause du coronavirus

La PAX East rassemblera de nombreux éditeurs d’ici une semaine, qui viendront présenter leurs jeux auprès des journalistes et du grand public à Boston. Sony devait être l’un d’eux, et souhaitait venir présenter quelques jeux PlayStation 4, mais le constructeur a décidé de revoir ses plans face à la menace du coronavirus.

La sécurité avant tout

C’est sur le blog officiel de PlayStation que l’on peut apprendre la nouvelle. Le constructeur a décidé de ne prendre aucun risque en évitant de se rendre dans une zone remplie de monde, alors que le virus COVID-19 contamine de plus en plus de gens sur la planète, même en dehors de la Chine :

« Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainement a pris la décision d’annuler sa participation à la PAX East de Boston cette année, à cause des inquiétudes liées au COVID-19 (autrement connu sous le nom de « nouveau coronavirus »). Nous pensons que c’est l’option la plus sûre étant donné que la situation change tous les jours. Nous sommes déçus de devoir annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité des nos employés est notre priorité. »

Il faut rappeler que Naughty Dog comptait présenter The Last of Us Part II avec une démo jouable d’une heure. Reste à savoir si Sony a tout de même prévu d’assurer une présence médiatique lors de cette période, via un éventuel State of Play par exemple.