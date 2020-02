Uncharted : Tom Holland parle du film et de la date de tournage

Même sans aucun réalisateur à bord, le film Uncharted continue à faire parler de lui grâce à Tom Holland, qui jouera un jeune Nathan Drake dans le long-métrage. A l’occasion de l’avant-première du nouveau Pixar, Onward, IGN a pu s’entretenir avec l’acteur et poser quelques questions à propos de l’adaptation presque maudite d’Uncharted sur grand écran.

Un tournage imminent

Holland révèle alors que le script qu’il a lu est l’un des meilleurs qu’il n’ait jamais eu entre les mains, tout en parlant d’une inspiration tirée du quatrième opus d’Uncharted :

« Si je suis honnête, l’un de mes jeux préférés de tous les temps est le quatrième Uncharted… Il était incroyable. Et beaucoup des inspirations du film proviennent de ce jeu en particulier. »

Uncharted 4 explorait en effet la jeunesse de Nathan Drake (comme le troisième épisode), durant une période où il n’était encore qu’un adolescent. Etant donné que Holland jouera l’explorateur dans ses jeunes années, il est logique de voir que ce quatrième opus influence le long-métrage :

« Il y a définitivement beaucoup d’inspirations en provenance des jeux, mais c’est un regard neuf sur le personnage, parce que, évidemment, nous ne l’avons pas connu tant que ça lorsqu’il était plus jeune. »

L’acteur revient ensuite sur l’amour qu’il porte à Uncharted 4, en expliquant que c’est ce qui l’a fait rejoindre le projet :

« C’était intéressant, quand j’étais assis avec Tom Rothman [le dirigeant de Sony Pictures] nous parlions de jeux vidéo, et je lui disais : « Oh, je viens juste de terminer Uncharted ». Et lui, il m’a dit : « Dans ce cas, pourquoi tu ne jouerais pas Nathan Drake ? » Je me souviens avoir dit : « Je ferais n’importe quoi pour jouer Nathan Drake. S’il te plaît, ça serait incroyable.« »

Tom Holland était donc très intéressé pour jouer ce rôle, et cet enthousiasme pourra donner de l’espoir aux fans quant à son implication personnelle dans le film, qu’il prend visiblement très à cœur. Il confirme par ailleurs que le tournage débutera bientôt :

« Donc oui, nous commençons à tourner dans environ quatre semaines. Mark Wahlberg va être incroyable en tant que Sully. »

Avec une date de tournage aussi rapprochée, Sony doit certainement avoir un réalisateur en tête pour reprendre le flambeau, et il n’est pas impossible que Ruben Fleischer (Venom) soit l’heureux élu. Au moins les choses semblent se préciser pour le film, ce qui est déjà une petite victoire pour le projet.