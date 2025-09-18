Borderlands 4 : Gearbox promet que des patchs pour la version PC arrivent, ainsi qu’un ajout de taille sur consoles
Publié le :
Rédigé par Jordan
Face aux nombreuses critiques envers la version PC de Borderlands 4, il était temps que Gearbox se rappelle qu’il fallait plutôt envoyer un message d’apaisement plutôt que de laisser Randy Pitchford multiplier les tweets provocateurs. Le grand magicien n’a cessé de défrayer la chronique ces derniers jours en répondant à beaucoup de plaintes envers le jeu, pas avec le plus grand des tacts, c’est pourquoi Gearbox prend aujourd’hui la parole sur les réseaux sociaux pour mieux s’adresser à la communauté et répondre à ses demandes légitimes.
Des patchs arrivent, c’est promis
Le studio a bien conscience que malgré le bon lancement du jeu, il y a beaucoup de choses à corriger pour assurer le contentement du public. Il promet ainsi d’améliorer ce Borderlands 4 sous deux axes dans les semaines à venir. L’urgence est du côté de la version PC, et Gearbox promet des mises à jour, et même une qui devrait arriver dès aujourd’hui.
De plus, le studio indique qu’un patch pour la version console est en route. Celui-ci devrait ajouter des réglages pour le champ de vision (FOV), demandés depuis le lancement du jeu :
« Une option pour le FOV sur consoles est en plein test en ce moment et d’autres informations arriveront prochainement à ce propos. Certains joueurs console ont rencontré des problèmes de performances et nous enquêtons là-dessus pour les prochaines mises à jour. »
Une réponse un peu plus standard de la part d’un studio, loin de l’exubérance d’un Randy Pitchford qui n’hésite pas à se mettre la communauté à dos et à lui demander si elle peut mieux faire. Borderlands 4 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et sortira le 3 octobre sur Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir davantage.
Date de sortie : 12/09/2025