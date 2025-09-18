Borderlands 4 : Gearbox promet que des patchs pour la version PC arrivent, ainsi qu’un ajout de taille sur consoles

Des patchs arrivent, c’est promis

Le studio a bien conscience que malgré le bon lancement du jeu, il y a beaucoup de choses à corriger pour assurer le contentement du public. Il promet ainsi d’améliorer ce Borderlands 4 sous deux axes dans les semaines à venir. L’urgence est du côté de la version PC, et Gearbox promet des mises à jour, et même une qui devrait arriver dès aujourd’hui.

De plus, le studio indique qu’un patch pour la version console est en route. Celui-ci devrait ajouter des réglages pour le champ de vision (FOV), demandés depuis le lancement du jeu :

« Une option pour le FOV sur consoles est en plein test en ce moment et d’autres informations arriveront prochainement à ce propos. Certains joueurs console ont rencontré des problèmes de performances et nous enquêtons là-dessus pour les prochaines mises à jour. »

Une réponse un peu plus standard de la part d’un studio, loin de l’exubérance d’un Randy Pitchford qui n’hésite pas à se mettre la communauté à dos et à lui demander si elle peut mieux faire. Borderlands 4 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et sortira le 3 octobre sur Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir davantage.