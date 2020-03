Borderlands 3 : 12 minutes de gameplay pour le prochain DLC

Annoncé lors de la PAX East fin février, le deuxième DLC de Borderlands 3, Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock, dévoile les 12 premières minutes à la fois glaciales et explosives de sa campagne principale.

Plus d’infos le 24 mars

En plus de cette vidéo de gameplay, les développeurs ont prévu la diffusion d’un nouveau Borderlands Show le 24 mars prochain qui en montrera un peu plus sur ce qui attend les joueurs dans ce nouveau contenu additionnel. Des annonces sur le Mode Chaos 2.0 et l’événement saisonnier intitulé Revanche des Cartels seront également faites.

Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia le 26 mars prochain. Notez que ce DLC sera accessible gratuitement pour tous les possesseurs de l’Edition Super Deluxe et du Season Pass, vendu 49,99€, du FPS de 2K et Gearbox. Il sera sans doute aussi possible de l’acquérir individuellement mais aucune information n’a été communiquée à ce sujet pour le moment.