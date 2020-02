Borderlands 3 : DLC 2, date Steam et planning des màj

Gearbox n’a pas annulé sa venue à la PAX East ni sa conférence en grande partie consacrée à Borderlands 3. On a pu y découvrir le planning des mises à jour et les ajouts de contenu gratuits comme payants pour le jeu.

Le film Borderlands dans les tuyaux

Première bonne nouvelle pour les anti-Epic Games Store, Borderlands 3 a dévoilé sa date de sortie sur Steam. Le studio s’est fendu d’une petite vidéo où un bandit tire sur une valve ce qui fait donc s’échapper de la vapeur, tout cela pour annoncer que le jeu sortira le 13 mars.

Si 2K se dit content des ventes sur l’EGS, on remarque quand même que cette sortie Steam est l’information mise en avant sur les réseaux sociaux officiels du jeu. Sachez au passage que le crossplay sera possible entre les joueurs Steam et EGS. Un détail qui peut sembler normal vu qu’il s’agit du PC dans les deux cas, mais cela n’est pas toujours le cas avec les différents stores.

Eli Roth, le réalisateur du futur film Borderlands était également présent sur scène après le traditionnel tour de magie de Randy Pitchford. Rien de nouveau si ce n’est que le lieu de tournage n’a pas encore été décidé. Il a tout de même annoncé son intention d’inviter des cosplayeurs du monde entier pour incarner des bandits, en leur promettant les morts les plus brutales.

Le futur de Borderlands 3 dans tout ça ?

Le printemps commence de manière romantique grâce à la deuxième campagne DLC. Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock sortira le 26 mars. Le chasseur et l’héritier Jakobs célèbreront leurs noces sur la planète glaciale Xylourgos à l’ambiance très Lovecraftienne. Et pour organiser tout cela, Hammerlock a fait appel à sa vieille amie Gaige qui revient avec son robot Piègemort.

Malheureusement pour eux, une secte occulte viendra perturber les festivités avec ses expériences sur le cadavre du monstre de l’Arche qui abrite la ville du Vieux Refuge. Au programme, des affrontements contre les fidèles de la secte, des mutants avec des tentacules et les créatures de cette nouvelle planète.

Les DLC 3 et 4 ont également été évoqués. La troisième campagne a montré son premier concept art qui nous vend une ambiance Western avec des dinosaures. Pour la dernière partie du Season Pass, il faudra se contenter de savoir que le travail vient à peine de commencer et que les choses peuvent encore changer. Mais que le but est de découvrir ce qu’il se passe dans la tête du plus fou des Psychos. Il semble donc que Krieg sera au centre de cette campagne 4.

Et côté gratuit ?

En avril, c’est le end-game qui sera revu grâce à la refonte gratuite du Mode Chaos. 25 nouveaux modificateurs feront leur apparition et deux d’entre eux ont déjà été évoqués. Le mode Big Head grossira les têtes tout en rendant nostalgiques les joueurs des années 90. Le sol est de la lave obligera quant-à-lui les joueurs à être toujours en mouvement pour ne pas fondre. Au total, le Mode Chaos 2.0 proposera 10 niveaux différents que l’on pourra changer sans revenir à Sanctuary.

Maurice le saurien reviendra en avril pour le nouvel évènement saisonnier La Revanche des Cartels. Même principe que d’habitude, il faudra tuer un certain nombre de membres des cartels pour que le dinosaure vous ouvre un portail vers leur base.

On termine avec mai et sa nouvelle élimination. Après Maliwan, il faudra former des groupes de quatre pour affronter les Gardiens éridiens et surtout le boss quasiment impossible à tuer en solo sans l’équipement et la stratégie optimaux. Comme pour les Cartels, cela permettra de débloquer des items et éléments cosmétiques exclusifs.

Pitchford a d’ailleurs particulièrement savouré le fait de signaler qu’il n’y avait toujours pas eu la moindre microtransaction dans le jeu, pour l’instant… Beaucoup diront que c’est la moindre des choses avec un Season Pass vendu 50 euros.

En résumé, Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Epic Games Store et il sortira le 13 mars sur Steam. Son DLC Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock sortira le 26 mars. Vous pouvez déjà retrouver notre critique du jeu ainsi que celle de la première campagne DLC, le Casse du Beau Jackpot.