Borderlands 3 dévoile sa campagne dlc Prime de sang

Borderlands 3 profite de son émission mensuelle pour en dire plus sur ses prochaines mises à jour et surtout sur la troisième campagne DLC, Prime de sang : la rédemption par les poings.

Ils ont trouvé le nom sur un générateur de titres de Sergio Leone

Comme promis, ce contenu téléchargeable a pour thème les cowboys comme son titre qui semble être une accumulation de mots-clés le fait deviner. Sur la planète Géhenna, et plus précisément dans la ville de Vestige, le gang des Diables Sauvages donne bien du mal au shérif. Gearbox prévient déjà que l’on ne croisera aucun visage connu de la série lors de cette aventure.

Mais l’histoire sera racontée par un (ou une) mystérieux narrateur ce qui n’exclut pas totalement d’entendre à nouveau un (ou une) vétéran. Niveau gameplay, un nouveau véhicule, le jetbeam fera son apparition. Il s’agit d’un mélange entre moto volante et créature vivante, parce que « tout western a besoin de son cheval ». On nous promet également des plantes qui vous aideront à vous débarrasser de vos adversaires mais aussi à atteindre de nouveaux endroits.

La durée de vie devrait être conséquente pour libérer Vestige et réussir les habituels défis d’équipage. Bien entendu, les ennemis et le loot seront également adaptés à cette ambiance Far West. Inclus dans le Season Pass, Prime de sang : la rédemption par les poings sera disponible dès le 25 juin sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC (Epic Games Store et Steam).

Le reste du futur de Borderlands 3

Avant cela, Borderlands 3 accueillera une nouvelle mission d’élimination, Élimination à la Brèche des Gardiens. Cette fois-ci, pas de Maliwan, mais un groupe de Gardiens rebelles particulièrement coriaces qui devraient être l’ultime challenge pour les groupes de quatre joueurs chevronnés. Cette mission gratuite arrivera le 4 juin sur toutes les plateformes compatibles avec le jeu de base.

La dernière campagne DLC a également au droit à un peu de teasing avec un concept art qui semble confirmer la piste de l’exploration de la psyché de Krieg, le Bandit jouable en DLC dans Borderlands 2.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC. Vous pouvez retrouver notre critique du jeu mais aussi les critiques du Casse du Beau Jackpot et de Flingues, Amour et Tentacules.