PS5 : Un SSD 2 To idéal pour la console à petit prix

Où trouver un SSD PS5 au meilleur prix ?

Avec ce SSD, vous serez en mesure d’agrandir le stockage de votre PS5 (ou de votre PC) de manière simple et efficace, puisqu’il est assez puissant pour faire tourner vos jeux PS5 sans problème, tout en offrant une grande capacité grâce à ses 2 Go d’espace libre. Avec des caractéristiques pareilles, on retrouve habituellement ce Crucial P5 Plus à un prix largement supérieur à 150 €, mais Amazon a décidé de casser le prix de ce SSD aujourd’hui.

Ainsi, vous pouvez retrouver ce SSD Crucial P5 Plus 2 To à seulement 102,67 €, un tout petit prix pour un SSD de cette taille, et donc une offre à ne pas manquer.

Attention toutefois, il s’agit d’un SSD vendu sans dissipateur, et il est conseillé d’en associer un avec ce Crucial P5 Plus pour éviter tout problème de chauffe. On en trouve heureusement des compatibles à une dizaine d’euros seulement, parfait pour compléter votre installation.