Bloober Team dit travailler sur plusieurs jeux mais esquive les rumeurs sur Silent Hill

La licence Silent Hill fait plus que jamais parler d’elle ces derniers temps, alors que Konami reste pourtant complètement muet sur le sujet. Il faut dire que les rumeurs commencent à se regrouper, avec des sources fiables, si bien que le retour de la série est un secret de polichinelle maintenant. Bloober Team est évidemment au centre de toutes ces histoires, puisque plusieurs sources indiquent que le studio derrière The Medium pourrait être en train de travailler sur un remake de Silent Hill 2. Et si le studio reconnait travailler actuellement sur plusieurs jeux, il ne souhaite pas parler des rumeurs.

Le studio souhaite conserver son identité, même sur une autre licence

Interviewé chez IGN, le CEO du studio, Piotr Babieno, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les rumeurs autour de ce Silent Hill 2 Remake, mais qu’il espère faire des annonces sur les projets futurs du studio très prochainement :

« Nous ne pouvons pas commenter quoi que ce soit que nous faisons parce que nous apprécions notre relation avec nos partenaires. Nous ne pouvons donc rien dire. Nous ferons une annonce sur nos futurs projets dès que possible. Alors vous en saurez beaucoup plus. Officiellement. »

On sait pourtant que le studio travaille en collaboration avec Konami sur un projet non-annoncé, mais les deux entreprises souhaitent encore garder le secret. Malgré cela, Babieno s’est exprimé sur la difficulté de travaillé avec une licence qui appartient à une autre entité que Bloober Team :

« Je dirais qu’il est difficile de travailler avec quelqu’un qui possède une licence sur laquelle vous travaillez, mais nous parlons toujours avec ses propriétaires, en disant « Les gars, nous aimerions utiliser votre licence, mais nous aimerions dire notre propre histoire. Si nous ne sommes pas capables de raconter notre propre histoire, si nous n’avons pas de liberté de création, cela n’a aucun sens, car Bloober Team ne fera pas un grand jeu ». […] C’est pourquoi nous essayons de ne créer que les titres dans lesquels nous pouvons nous dire « OK, ce sera un jeu Bloober Team, pas celui de quelqu’un d’autre ». Donc, même sur le projet dont nous ne pouvons pas parler, ce sera toujours un titre Bloober Team. »

Si l’on prend ces déclarations au pied de la lettre et qu’on lie tout cela aux rumeurs, on peut donc se dire que Bloober Team a souhaité réimaginer Silent Hill 2 à sa sauce. Si la rumeur est vraie, encore une fois. On découvrira sans doute tout cela dans les prochaines semaines.