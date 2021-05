Layers of Fear 2 nous fera peur sur Switch le 20 mai

Jeu d’horreur relativement bien reçu lors de sa sortie, Layers of Fear 2 vient d’être confirmé sur la petite dernière de Nintendo. Le soft se montre à nouveau avec une bande-annonce et se paye même le luxe de nous donner une date de sortie. Prenez note, la suite du premier Layers of Fear fera son entrée sur Switch le 20 mai prochain.

En attendant les futurs projets du studio

Au-delà d’une date et d’une bande-annonce, Bloober Team confirme également le prix de lancement du titre. Layers of Fear 2 sera disponible au prix de 29,99€ via l’eShop, avec une remise de 10% pour celles et ceux qui précommandent. Une version simplement adaptée pour la machine de Nintendo, sans véritable nouveauté, mais qui permettra à de nouveaux joueurs de l’essayer.

Rappelons que le studio a récemment sorti The Medium et prépare d’autres projets à l’avenir. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test de Layers of Fear 2.