Blades of Fire : Une démo arrive ce 15 mai pour le titre de MercurySteam et un nouveau trailer nous fait voyager

Blades of Fire sort les braises

Des ennemis à maltraiter avec plein d’armes au corps-à-corps, des pouvoirs ardents et un forgeron bien musclé, le bon vieux parfum entre les derniers God of War et les jeux d’action des années 2010 est indéniable. Mais si on a pu surtout voir des phases de combat, et ce notamment au cours du dernier trailer, un narrateur nous présente cette fois les différentes régions du jeu en saupoudrant le tout de lore.

La vidéo nous montre alors un fort avec des habitants hostiles frappés d’une malédiction, un sanctuaire dans lequel règne une magie nécromante, ou encore la citadelle de Tharas-Münda, qui semble s’élever au milieu d’une tempête de sable permanente.

Le voyage d’Aran de Lira et de son compagnon Adso s’annonce donc mouvementé et particulièrement mortel. Ce voyage, nous pouvons d’ailleurs déjà le commencer puisque arrive aujourd’hui une démo. Nous aurons le droit à quelques heures de jeu, à partir du tout début de l’aventure, avec la possibilité d’enregistrer sa progression et de la reprendre une fois le jeu complet acquis.

Blades of Fire arrive le 22 mai sur PC via Epic, PlayStation 5 et Xbox Series.