Blades of Fire : Le nouveau jeu d’action de MercurySteam s’attarde en vidéo sur son système de combat

La bonne arme pour le bon ennemi

Avec ses talents de forgerons, notre protagoniste sera capable de manier différents types d’armes et changer d’équipement à la volée. Ce qui sera essentiel dans la mesure où les ennemis possèdent plusieurs faiblesses liées à l’arme que vous maniez, qu’elle soit tranchante ou contondante.

On voit ici que les duels seront bien plus rapides si vous pensez à utiliser la bonne arme selon le type d’ennemi. Plus vous terrasserez un même type de monstre, plus vous en apprendrez sur lui et ses potentiels points faibles, grâce à un compagnon qui vous suivra partout pour prendre des notes. Récolter toutes ces informations vous aidera également à apprendre des recettes pour forger de nouvelles armes. Rien de très neuf à première vue, mais le feeling manette en main sera peut-être plus plaisant que ce l’on voit ici.

Blades of Fire sortir le 22 mai sur PC via Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series.