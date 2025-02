Blades of Fire : Découvrez le nouveau jeu d’action du studio MercurySteam (Metroid Dread, Castlevania: Lords of Shadow…)

Studio talentueux trop souvent laissé de côté, MercurySteam est la dernière équipe en date à avoir travaillé sur un épisode majeur de la saga Castlevania avec un premier Lords of Shadow magistral, avant un second épisode plus que passable. Il avait ensuite rebondi chez Nintendo pour assurer le développement du bien plus réussi Metroid Dread, et le voici maintenant chez 505 Games avec Blades of Fire pour revenir à une formule un peu plus proche de ses Castlevania, qui irait lorgner chez les derniers God of War.