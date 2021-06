Bientôt de la publicité in-game dans les jeux consoles et PC ?

La publicité dans les jeux vidéo est souvent mal accueillie, et il suffit de voir l’histoire autour des pubs intégrées in-game dans NBA 2K21 pour voir que cette intégration a du mal à être avalée par les joueurs. C’est pourtant monnaie courante dans les free-to-play sur mobiles, et visiblement, certaines sociétés aimerait que cela arrive aussi sur les jeux consoles et PC.

Une pub contre une friandise

C’est en tout cas le projet de la plateforme playerWON, comme le révèle un nouvel article du site Axios. La plateforme va être lancée dès cette semaine et permettra à des grands marques de se payer des spots publicitaires, comme à la télévision, de 15 ou 30 secondes qui devront être visionnées afin d’obtenir des récompenses in-game, comme des costumes ou de la monnaie du jeu.

Simulmedia possède la plateforme en question, et commence à conclure des partenariats avec des grands noms de l’industrie, comme Electronic Arts ou encore Tencent. Les développeurs seront alors en mesure d’intégrer ces publicités avec des récompenses à la clé, mais on ne sait pas encore clairement à quels moments elles interviendront. Ce système a déjà été testé en amont sur des titres comme Smite, ce qui a permis de récolter de nombreuses données.

On devine alors que dans un premier temps, seuls les jeux free-to-play seront concernés, mais puisqu’une étude réalisée sur ce dernier titre montre que 22% des joueurs seraient susceptibles d’acheter un jeu comportant des publicités, nul doute que les jeux « premium » vont tout de même observer tout cela très attentivement. Le programme devrait être lancé sur une douzaine de jeux d’ici la fin de l’année.