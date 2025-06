Beast of Reincarnation, un action-RPG exigeant dans un Japon post-apocalyptique annoncé par Game Freak

Quand Game Freak a du fric…

Ne tournons pas autour du pot, les principales critiques au sujet de Game Freak ont toujours tourné sur leur probable incapacité à générer deux jeux en 3D aux graphismes décents, on en tient pour preuve les derniers jeux Pokémon. Mais le trailer de Beast of Reincarnation, leur prochain jeu, nous prouve bien qu’en mettant les moyens, les studios, même peu habitués à produire du contenu comme celui-ci, a de quoi maintenir l’attention. Le jeu a d’ailleurs changé d’éditeur, passant de Private Division à Fictions par la même occasion.

Beast of Reincarnation nous plonge en l’an 4026 dans un Japon post-apocalyptique, totalement dévasté par une mystérieuse corruption prénommée « Blight ». Dans ce monde sans aucun avenir, le dernier espoir de l’humanité repose sur Emma et son chien Koo, que nous devrons accompagner pour livrer des combats qualifiés de tactiques et exigeants. Emma nous est d’ailleurs décrite comme « la lame » destinée à terrasser la redoutable Bête de la Réincarnation qui a possiblement provoqué ce cataclysme.

Emma et Koo vont devoir tenter de survivre à leur périple à travers un monde en constant changement, comme ces mystérieuses et dangereuses forêts qui peuvent apparaître au bon milieu de terres désertes, alternant combats précis au sabre, ou encore déplacements à coups de lianes ou affrontements épiques contre des boss gigantesques.

Beast of Reincarnation est développé par Game Freak (licence Pokémon) et édité par Fictions (LEGO Party!) et sortira en 2026 sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu est prévu pour sortir dans le Xbox Game Pass dès son lancement.