Battlestar Galactica: Scattered Hopes vous invite à plonger dans l’univers de la série via un jeu tactique et narratif

Une éternelle fuite ponctuée de choix douloureux

Vous voici maître à border d’une flotte de vaisseaux qui tente de survivre coût que coûte dans l’impitoyable univers de la saga, notamment contre les Cyclons. Dans ce Battlestar Galactica: Scattered Hopes, vous devrez gérer votre équipage au combat, qui aura pour but de survivre et s’enfuir plutôt que de réellement remporter la victoire.

Le jeu mettra en place des batailles tactiques où chaque run sera différente d’une autre, grâce à des choix tactiques à effectuer qui vont débloquer d’autres armes et escouades entre chaque partie. Mais n’allez pas croire que l’expérience sera de tout repos lorsque les Cyclons ne sont pas dans le coin. Avec sa dimension narrative, le jeu veut mettre en place un véritable échiquier politique et vous devrez faire en sorte d’effectuer les bons choix avec les bonnes planètes à visiter pour optimiser vos défenses avant la prochaine attaque.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes entraînera en mode survie dès le début de l’année 2026, sur Steam.