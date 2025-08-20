Battlestar Galactica: Scattered Hopes vous invite à plonger dans l’univers de la série via un jeu tactique et narratif
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Contrairement à Star Wars, Star Trek, et plus généralement d’autres grandes sagas de science-fiction, Battlestar Galactica n’a eu droit qu’à peu d’amour côté jeux vidéo. Dotemu compte y remédier en s’attaquant à un genre plutôt surprenant pour l’éditeur, celui du jeu tactique et narratif. Pour cela, il a commissionné le studio indépendant Alt Shift (derrière le jeu Crying Suns) afin de donner vie à Battlestar Galactica: Scattered Hopes, qui offrira également un soupçon de roguelite à l’expérience.
Une éternelle fuite ponctuée de choix douloureux
Vous voici maître à border d’une flotte de vaisseaux qui tente de survivre coût que coûte dans l’impitoyable univers de la saga, notamment contre les Cyclons. Dans ce Battlestar Galactica: Scattered Hopes, vous devrez gérer votre équipage au combat, qui aura pour but de survivre et s’enfuir plutôt que de réellement remporter la victoire.
Le jeu mettra en place des batailles tactiques où chaque run sera différente d’une autre, grâce à des choix tactiques à effectuer qui vont débloquer d’autres armes et escouades entre chaque partie. Mais n’allez pas croire que l’expérience sera de tout repos lorsque les Cyclons ne sont pas dans le coin. Avec sa dimension narrative, le jeu veut mettre en place un véritable échiquier politique et vous devrez faire en sorte d’effectuer les bons choix avec les bonnes planètes à visiter pour optimiser vos défenses avant la prochaine attaque.
Battlestar Galactica: Scattered Hopes entraînera en mode survie dès le début de l’année 2026, sur Steam.
Cet article peut contenir des liens affiliés