Baldur’s Gate 3 ne vous laissera pas télécharger ses 122 Go de données en avance

Bon courage pour les non-fibrés

Plus que quelques dizaines d’heures avant de pouvoir découvrir ce RPG XXL, mais avant cela, il va falloir s’armer de patience pour télécharger les 122 Go du jeu. Du moins, pousles petites connexions, puisque Larian a confirmé qu’il n’y aurait pas de pré-téléchargement pour le jeu. Ce qui veut donc dire qu’il faudra attendre l’heure de lancement officielle, soit 17 heures le 3 août, pour commencer à télécharger Baldur’s Gate 3.

Autrement dit, si vous n’avez pas la fibre et si votre connexion fait le yo-yo, jouer au titre le jour J pourra être plus compliqué que prévu. Et cette situation concerne aussi celles et ceux qui ont participé à l’accès anticipé, puisqu’ils devront télécharger à nouveau tout le jeu, désormais bien plus massif.

Baldur’s Gate 3 sortira le 3 août prochain sur PC, via Steam, GOG et Geforce Now, puis le 6 septembre sur PS5. La version Xbox est quant à elle toujours dans les tuyaux, mais le studio Larian doit encore régler quelques soucis techniques à son sujet avant de la mettre sur le marché.