Baldur’s Gate 3 : Larian donne enfin des nouvelles de sa splendide édition Deluxe

Baldur’s Gate 3 : un succès numérique, et une solide version physique Deluxe à venir

Près de trois ans après son entrée en accès anticipé, Baldur’s Gate 3 est sorti sur PC le 3 août 2023. Une date avancée par le studio afin d’éviter Starfield, quitte à travailler d’arrache-pied pour fournir les correctifs les plus essentiels rapidement. En septembre, le 6 pour être précis, le massif RPG est arrivée sur PS5 par l’intermédiaire du PlayStation Store. Dans le cas de la version Xbox, des optimisations ont été nécessaires pour que le titre puisse tourner sur Series S, et c’est finalement lors des Game Awards que Larian a annoncé l’immédiate disponibilité du jeu. Une bonne nouvelle pour les joueurs Xbox, qui ont cependant dû faire le deuil de la coopération locale en écran partagé.

Avant cela, le studio a enfin annoncé une version physique de son jeu, et a souhaité en profiter pour proposer aux joueurs une version Deluxe, pleine de contenu. Une édition spéciale prévue sur PC, PS5 et Xbox Series et accessible à partir de 79,99 euros, tarif auquel il faut ajouter 20 euros de frais de port. À une époque où les éditions collector, spéciales et deluxe dépassent très souvent les 150 ou 200 euros, l’initiative a eu énormément de succès. Très rapidement, Larian a expliqué qu’il n’était pas nécessaire de se jeter dessus, les stocks ayant été prévus pour répondre à la demande. Nous sommes alors à la mi-novembre, et cette édition Deluxe de Baldur’s Gate 3 est prévue pour être livrée au premier trimestre pour la première vague, puis au second trimestre pour le reste.

Les expéditions débutent enfin sur PC, celles de la version PS5/Xbox Series se précisent

Reste que pendant plusieurs mois, nous n’avons eu aucune nouvelle de cette édition très attendue. On a commencé par apprendre que l’édition Xbox tiendrait non pas sur trois mais sur quatre disques, et qu’un plan d’expédition commençait à se dessiner. Désormais, on a une idée beaucoup plus claire de la situation, grâce à un communiqué officiel de la part de Larian Studios. Les versions PC de la vague 1 sont d’ores et déjà en cours d’expédition, mais il faudra être un peu plus patient que prévu pour les versions PS5 et Xbox Series :

Les précommandes pour l’édition Deluxe PC de Baldur’s Gate 3 sont maintenant en cours d’expédition, et les versions consoles devraient commencer à être expédiées entre avril et mai (fin avril selon le visuel, ndlr). Nous souhaitions mettre les versions console entre les mains des joueurs plus tôt, mais des problèmes de production ont entraîné un léger report des dates d’expédition. Ceux qui attendent leur version Xbox recevront dorénavant 4 disques physiques, au lieu des 3 initialement prévus, afin que nous puissions proposer le jeu complet en copie physique (…). Même si nous ne nous attendons pas à de nouveaux retards, nous continuerons à vous tenir au courant (…).

Voilà qui devrait rassurer toutes les personnes qui avaient commandé cette édition Deluxe et qui attendaient désespérément d’avoir des nouvelles alors que le premier trimestre touche à sa fin. On espère désormais que tous les problèmes de production ont été résolus, et que les fans pourront très bientôt tenir cette édition bien dodue. Pour rappel, cette édition disponible sur le site officiel de Larian contient :

Le jeu en boite 2 disques sur PS5 4 disques sur Xbox Un disque avec code sur PC

La bande-son originale du jeu sur 3 disques

Une map du jeu de 600 x 180 mm

32 stickers

2 patchs à broder

Un poster de Flagelleur mental 570 X 690 mm

Une boîte Deluxe de 200 x 240 x 55 mm

Tout le contenu de l’édition Digital Deluxe : Pack de chansons de barde de Divinity Thème de dés exclusifs Pack des trésors de Rivellon Bourse d’aventurier Bande originale numérique Artbook numérique Feuilles de personnage numériques Masque de métamorphe Cape du Prince Rouge Luth de barde du Calme Plat Aiguille de hors-la-loi Bicorne du Fauve des Mers



Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC et PS5, en attendant sa version Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.