La licence Baldur’s Gate devrait vite faire reparler d’elle selon Hasbro

Cette semaine, c’est la Game Developer Conference qui occupe une partie de l’industrie, avec tout le gratin qui s’est déplacé à San Francisco pour parler de divers plans. C’est là-bas qu’IGN a pu rencontrer Dan Ayoub, vice-président des jeux (numériques) chez Hasbro, pour évoquer le futur de la licence Baldur’s Gate. Selon lui, plusieurs studios veulent travailler sur la licence, et il y aura bientôt des choses à annoncer autour de cela :

N’espérez pas pour autant un Baldur’s Gate 4 tout de suite, Dan Ayoub ayant conscience que ce genre de projet nécéssite un peu plus de temps et qu’il ne faut pas se presser :

« C’est une position peu enviable. On n’est pas pressés, n’est-ce pas ? C’est le problème : on va adopter une approche très mesurée… On a plein de projets, plein de pistes. On commence à réfléchir, d’accord, on est prêts à se lancer et à discuter de quelques sujets. Et je pense que, très bientôt, comme je l’ai dit, sans vouloir trop insister, on aura d’autres choses à évoquer. »