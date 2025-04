Wizards of the Coast s’attaque au mod Baldur’s Gate 3 de Stardew Valley… avant de retropédaler

La fameuse « erreur » DMCA

Wizards of the Coast (et par extension Hasbro) reste propriétaire de la marque Donjons & Dragons et donc de Baldur’s Gate 3, ce qui veut dire que l’entreprise fait bien attention à ce que ses droits sur la licence soient respectés. La voir couper court à tout projet commercial entourant sa licence, sans son accord, est plutôt normal, mais c’est autre chose lorsque l’entreprise s’attaque à un mod à but non-lucratif, qui a pourtant été célébré par la personne en charge du projet Baldur’s Gate 3.

Hier, le mod Baldur’s Village a disparu du site Nexus Mods suite à la réception d’une plainte pour violation de droits d’auteurs (DMCA). Selon PC Gamer, les représentants du site ont d’abord indiqué que le dépôt de cette plainte était sans doute excessif et peut-être lié au fait que Wizards of the Coast a recours à une entreprise externe pour protéger les droits sur ses marques, qui ne ferait pas un bon tri. Ils ont visiblement vu juste, puisque quelques heures plus tard, Wizards of the Coast a réagi auprès d’IGN pour préciser qu’il s’agissait d’une erreur :

« La suppression du mod Baldur’s Village a été effectuée par erreur ; nous en sommes désolés. Nous sommes en train de corriger ce problème afin que les fans et la communauté Stardew puissent continuer à profiter de ce formidable mod. »

Plus qu’une erreur, cela s’apparente également à un grand rétropédalage face à la grogne qui est apparue. Même Swen Vincke a déploré ce retrait :

« Les mods de fans gratuits et de qualité mettant en avant vos personnages dans d’autres genres de jeux sont la preuve que votre travail trouve un écho et constituent une forme unique de bouche-à-oreille. À mon avis, ils ne devraient pas être traités comme des entreprises commerciales empiétant sur votre propriété. »

Rien de très bon pour l’image de Wizards of the Coast donc, qui a peut-être légitimement fait une bêtise mais qui a pu aussi faire ça en toute connaissance de cause avant de revenir sur sa décision.